Названа дата начала работы электронного реестра военнобязанных в России | 360°

Власть 28 апреля 2024, 21:32 Названа дата начала работы электронного реестра военнобязанных в России Правительство РФ: призывники получат электронные повестки с 1 ноября 2024 года РИА «Новости»

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Единый реестр воинского учета заработает в России с 1 ноября 2024 года. Правительственное постановление опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Систему будут вводить в два этапа. Сначала планируется создать и запустить реестр до 31 октября, а с 1 ноября сервис уже полноценно заработает. Также это означает, что с этой даты в стране начнут использовать электронные повестки.

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Последние будут рассылать через Госуслуги. Они будут считаться врученными через семь дней после размещения в реестре.

В системе будут содержаться данные о лицах, состоящих на учете в военкомате. Военнообязанные смогут авторизоваться на сервисе и просматривать на нем информацию о себе, отслеживая свой статус.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов объяснил, что нет ничего страшного в том, что призывник получит сразу электронную и бумажную повестки в весенний призыв. В них будет содержаться одна и та же информация.