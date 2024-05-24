«Народный и очень эффективный». Матвиенко высоко оценила проект «Мобильный сенатор»

По ее мнению, сенаторы должны чаще покидать кабинеты и работать непосредственно с людьми.

Ранее в рамках «Мобильного сенатора» депутат Мосгордумы, представитель в Совфеде от законодательного органа города Москвы Инна Святенко и ее коллеги из комитета по социальной политике побывали в Орловской, Калужской, Брянской и Тульской областях. Там встретились и пообщались с врачами и учителями, обсудили с ними проблемы и потребности регионов.

«Мобильный сенатор» — это новое направление. Есть возможность проехать по целому ряду регионов, на месте с врачами, соцработниками, учителями обсуждать проблемы, которые их волнуют, включиться в их решение. Инна Юрьевна, продолжайте, на мой взгляд, это очень эффективный народный проект, его надо расширять. Другим комитетам рекомендую думать над новыми форматами своей работы — и не только кабинетными», — заключила Матвиенко.

Как рассказала Инна Святенко, по итогам поездки целый ряд вопросов она и ее коллеги взяли на контроль. Например, в Брянской области взяли в работу предложения о льготном предоставлении жилья семьям участников СВО в первоочередном порядке.

В Калуге рассмотрели вопрос внесения изменений в законодательство для упрощения процедуры закупки лекарственных препаратов для медицинских организаций и установления особого контроля за поставщиками детского и школьного питания.

Впервые проект «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» был успешно реализован в 2023 году.