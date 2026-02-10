Наказание за подделку справок об отсутствии ВИЧ ужесточат

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за подделку и использование фальшивых медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний прошел первое чтение в Госдуме. Это следует из прямой трансляции на сайте нижней палаты парламента.

Из опубликованного в базе данных документа следует, что максимальный срок за изготовление, продажу или использование справки об отсутствии ВИЧ-инфекции составит от двух до пяти лет лишения свободы или принудительных работ на такие же сроки. Кроме того, нарушители заплатят штрафы в размере от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Срок наказания увеличится до шести лет, а штрафы — до двух миллионов рублей, если преступление совершит группа лиц по предварительному сговору с продажей справок через интернет или использованием своего служебного положения.

Законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций.

В середине декабря прошлого года суд Кабардино-Балкарии приговорил к четырем годам колонии медсестру частного санатория Нальчика, допустившую заражение гепатитом C и ВИЧ 76 отдыхающих.

В материалах дела говорится, что сотрудники учреждения многократно использовали одноразовые шприцы, а также не проводили необходимую дезинфекцию.