Наказание за оскорбления чиновников в интернете оставят без изменений

Госдума не рассматривает законопроект об ужесточении наказания за публичное оскорбление представителей власти. Подобные сообщения журналистов не соответствуют действительности, подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что подобный законопроект в Госдуму не вносили и на рассмотрении его тоже нет.

«В ряде СМИ прошла информация, что в Государственной думе рассматривается инициатива об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти. Данная информация не соответствует действительности», — привел заявление Володина Telegram-канал «Дума ТВ».

На сообщения о законопроекте отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он заявил, что не надо смешивать критику, от которой власть никто не освобождал, и беспочвенные оскорбления.

«Главное, если это критика людей, населения. Потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям. Они служащие», — подчеркнул Песков.

По данным ТАСС, поправки в Уголовный кодекс о повышении ответственности за клевету в отношении представителя власти через интернет или СМИ внес председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Законопроект поддержали в правительстве. Документ предусматривал увеличение штрафов до 80 тысяч рублей и обязательные работы до 460 часов за оскорбление представителя власти при исполнении.

Если оно произошло в интернете или через СМИ, то размер штрафа увеличивался до одного миллиона рублей, а также предусматривал обязательные или принудительные работы на два года, либо лишение свободы на тот же срок.

Сейчас штраф за оскорбление чиновника составляет 40 тысяч рублей, а срок исправительных работ зависит от тяжести нанесенной обиды представителю власти и варьируется от 360 часов до одного года.