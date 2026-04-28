Мурашко доложил Путину о рекордном прорыве в лечении онкологии

Доля пациентов с онкологией, преодолевших пятилетний порог после постановки диагноза, достигла 67%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с Владимиром Путиным, чиновника процитировало РИА «Новости» .

Как пояснил министр, текущий показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений в России. Терапия оказалась эффективнее, чем предполагали медики: реальные цифры выживаемости уже обошли плановые прогнозы.

В онкологии показатель «пятилетней выживаемости» считается ключевым маркером выздоровления.

Если болезнь не вернулась в течение пяти лет после лечения, риск рецидива в будущем резко снижается, а пациент зачастую считается полностью излечившимся. В начале 2000-х этот показатель в России превышал только 50%.

Несколько лет назад российские ученые разработали вакцину от рака. Первый пациент получил такой препарат в апреле 2026 года.