Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции﻿

Ранее в Управление поступило обращение ООО «Время есть», содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.
Согласно обращению индивидуальный предприниматель неправомерно использовал в деятельности принадлежащего ему предприятия общественного питания произведения дизайна и промышленные образцы, правообладателем которых является заявитель, а также скопировал оформление заведений сети кафе «Помпончик».
В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения статьи 14.5, пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
По результатам рассмотрения дела Управление признало индивидуального предпринимателя нарушившим Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание.
Материалы дела переданы должностному лицу Управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.
Интересно
Согласно статье 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.
Согласно пункту 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.