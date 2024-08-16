Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении в чате поселка в мессенджере рекламы с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы продуктов питания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.