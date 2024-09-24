Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении в чате поселка в мессенджере рекламы с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.
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