Сегодня 08:43 Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Жуковский
Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации г.о. Жуковский Московской области, Мониторингу и организации закупок г.о. Жуковский обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
Сегодня 08:53 В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана спецоперации
Сегодня 08:42 Россия и Монголия обсудят соглашение о льготном обеспечении топливом
Сегодня 08:42 В Южной Корее заявили о готовности начать сотрудничество с Францией по делу Telegram
Сегодня 08:38 Женщина пострадала при обстреле Белгородского района утром 2 сентября
Сегодня 08:27 «Хотели нас отправить на Украину». ВСУ планировали похитить жителей курского приграничья
Сегодня 08:20 Школы на Харьковской горе в Белгороде временно закрыли из-за обстрелов
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте