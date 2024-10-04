Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Ступино﻿

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Производственно-техническому объединению жилищно-коммунального хозяйства г.о. Ступино, Ступинскому центру закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.