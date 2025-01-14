Московское областное УФАС России привлекло ООО «Экспофитнес» к административной ответственности

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон рекламного звонка без его предварительного согласия на получение рекламы.