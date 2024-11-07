Московское областное УФАС России привлекло ООО ЧОП «Русич» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос Управления.
Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.
В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО ЧОП «Русич» назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.
Интересно
Согласно части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
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