Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Управления имущества и земельных отношений
Поводом к возбуждению дел послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения 6 жалоб на действия организатора торгов – Управления имущества и земельных отношений Администрации городского округа Коломна при организации и проведении аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Коломна Московской области.
В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо Управления имущества и земельных отношений Администрации городского округа Коломна наложены штрафы общей суммой 180 тыс. рублей.
Согласно части 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.