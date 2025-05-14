Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо МАУК «ГПК и О «Елочки» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – МАУК «ГПК и О «Елочки» при организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды оборудования (аттракцион) на территории МАУК «ГПК и О «Елочки».