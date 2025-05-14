Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо МАУК «ГПК и О «Елочки» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – МАУК «ГПК и О «Елочки» при организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды оборудования (аттракцион) на территории МАУК «ГПК и О «Елочки».
В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства директору МАУК «ГПК и О «Елочки» назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
Интересно
Согласно части 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже государственного или муниципального имущества, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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