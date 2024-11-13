Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Администрации г.о. Котельники Московской области

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации городского округа Котельники Московской области при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории городского округа Котельники Московской области.