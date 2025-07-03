Московское областное УФАС России привлекло АО «Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением.
Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 7 статьи 5 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица относительно недостоверной рекламы в магазине торговой сети «Пятерочка».
В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Обществу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.
Интересно
В силу положений части 6 статьи 19.8 КоАП непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством о рекламе, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо представление недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.
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