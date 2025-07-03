Московское областное УФАС России привлекло АО «Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением.

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 7 статьи 5 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица относительно недостоверной рекламы в магазине торговой сети «Пятерочка».