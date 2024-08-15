Московское областное УФАС России привлекает ООО «Сваймастер» к административной ответственности﻿

Ранее в целях прекращения ограничивающего конкуренцию соглашения, достигнутого между ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта», Управлением было выдано предписание о прекращении нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части создания картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.