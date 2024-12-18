Московское областное УФАС России привлекает ООО «Фрейр» к административной ответственности
Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Согласно части 2.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.