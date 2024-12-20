Московское областное УФАС России привлекает ООО «Батмастер-Волга» к административной ответственности﻿

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Устранить допущенное нарушение ООО «Батмастер-Волга» должно было в десятидневный срок с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок ООО «Батмастер-Волга» назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.