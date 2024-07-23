Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации Одинцовского г.о. Московской области

Поводом к возбуждению дел послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации Одинцовского городского округа при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Одинцовского городского округа Московской области.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо Администрации Одинцовского городского округа наложен штраф суммой 3 тыс. рублей.

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Согласно части 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб.; на юридических лиц – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

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