Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации Одинцовского г.о. Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа Московской области.
Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на главного инспектора отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.
Интересно
Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей.
Похудел на 50 кг. Что спасло мужчину, дрейфовавшего 67 дней в Охотском море
Появилось фото с места подрыва машины на юго-западе Москвы
Дело о покушении на убийство возбудили после подрыва СВУ в машине на юго-западе Москвы
Небольшая женщина, а трех мужчин стоит. Житель Суджи — о сотруднице пункта размещения
СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в машине на юго-западе Москвы
Заочно осужденного мультипликатора Мунтяна объявили в международный розыск
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте