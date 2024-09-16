Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации Одинцовского г.о. Московской области

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации Одинцовского городского округа Московской области при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Одинцовского городского округа Московской области.