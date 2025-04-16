Московское областное УФАС России привлекает АО «Почта России» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением.

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой лотерей без его предварительного согласия на получение рекламы.