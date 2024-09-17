Московское областное УФАС России привлекает Администрацию г.о. Пушкинский Московской области

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации городского округа Пушкинский Московской области при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории городского округа Пушкинский Московской области.
В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на Администрацию наложен штраф суммой 30 тыс. рублей.
Интересно
Согласно части 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
Ракета «Ангара» с космическими аппаратами успешно стартовала с Плесецка
Место ликвидации агента ГУР Украины на Урале сняли на видео
Mash узнал о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд
Более 3,5 тысячи атлетов выступили на «Гонке героев» в Дмитрове
Еще одной семье в Сергиевом Посаде помогли с жильем по льготной программе
Экскурсия к месту захоронения выдающегося историка Татищева пройдет в Солнечногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте