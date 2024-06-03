Московское областное УФАС: органы местного самоуправления обязаны контролировать установку и эксплуатацию
Об этом рассказал заместитель руководителя Управления Кирилл Иванюженко на заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России
29 мая состоялось очередное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Романа Коробейкина.
Ключевой темой встречи стала борьба с незаконной установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории Московской области.
Согласно закону о рекламе, органы местного самоуправления обязаны утвердить и опубликовать схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального района.
Кирилл Иванюженко рассказал, что Московское областное УФАС России по поручению ФАС России направило в районные администрации более 50 запросов.
Администрации должны представить в Управление сведения о наличии утвержденных схем размещения рекламных конструкций, сообщить информацию о публикациях схем и о периодичности проводимых контрольных мероприятий.
При выявлении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования.