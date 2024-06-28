Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере дорожно-строительного комплекса﻿

В Московское областное УФАС России поступило обращение юридического лица, указывающее на признаки картельного соглашения между участниками электронных конкурсов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, благоустройству территорий и вело-пешеходного маршрута и устройству транспортной развязки.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.