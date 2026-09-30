Миронов предложил поднять размер МРОТ до 50 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) следует увеличить до 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, законопроект внесут на рассмотрение палаты в среду, соответствующий документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 000 рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27 093 рубля в месяц. По мнению Миронова, увеличение МРОТ способствует увеличению доходов сотрудников, расширению внутреннего потребительского спроса и росту привлекательности официального трудоустройства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году достигнет 28,9 тысячи рублей.