Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд расширил перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь в него входят 363 специальности. Соответствующий приказ вступает в силу.

Список сформировали с учетом предложений федеральных и региональных властей. В него добавили новые направления, в том числе врачебные специальности — травматолога-ортопеда, невролога и офтальмолога. Также среди позиций появились рабочие и технические профессии: газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный и водолаз. В перечень включили и более редкие направления — костюмера, настройщика пианино и роялей, синоптика и зоолога.

Изменения связаны с введением нового классификатора профессий, в который добавили около 1700 позиций. Часть из них теперь учли при формировании списка для альтернативной службы. При этом ряд специальностей существовал и раньше, но в более обобщенном виде — теперь их детализировали.