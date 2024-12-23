Минстрой подвел итоги работы за 2024 год

Георгий Васильков
Фото: Георгий Васильков

Итоги работы Минстроя в 2024 году подвели в Москве. Особое внимание уделили проекту «Формирование комфортной городской среды».

Всего за 2024 год в России благоустроили свыше 900 территорий — парков, улиц, пешеходных зон, набережных и площадей. Проект стал народным и широко узнаваемым. В планах на следующий год — реализация еще полутора тысяч конкурсных проектов.

В тройку лидеров в шестой раз подряд вошла Московская область. Награду получил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он подчеркнул, что все задумки воплощаются в жизнь в тесном контакте с населением.

«Я уверен, проекты будущего года очень понравятся нашим жителям и, безусловно, гостям Подмосковья», — отметил он.

Георгий Васильков
Фото: Георгий Васильков
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Георгий Васильков
Фото: Георгий Васильков
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Георгий Васильков
Фото: Георгий Васильков
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Георгий Васильков
Фото: Георгий Васильков
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Георгий Васильков
Фото: Георгий Васильков
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Наградили и 360.ru, вручив ему благодарственное письмо Минстроя за помощь в реализации проекта. Замминистра Алексей Ересько подчеркнул, что перед подмосковными властями задача стоит особенно непростая — конкурировать со столицей, — однако команда губернатора Андрея Воробьева с ней справляется.

«Создание отдельного министерства благоустройства в итоге привело к тому, что москвичи едут отдыхать в подмосковные парки», — добавил он.

За 2024 год в Подмосковье облагородили более 90 территорий — и это не предел. В следующем году планируется открыть центральный парк в Ивантеевке, Кучинский лесопарк в Балашихе и многие другие объекты.

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