Минстрой подвел итоги работы за 2024 год
Итоги работы Минстроя в 2024 году подвели в Москве. Особое внимание уделили проекту «Формирование комфортной городской среды».
Всего за 2024 год в России благоустроили свыше 900 территорий — парков, улиц, пешеходных зон, набережных и площадей. Проект стал народным и широко узнаваемым. В планах на следующий год — реализация еще полутора тысяч конкурсных проектов.
В тройку лидеров в шестой раз подряд вошла Московская область. Награду получил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он подчеркнул, что все задумки воплощаются в жизнь в тесном контакте с населением.
«Я уверен, проекты будущего года очень понравятся нашим жителям и, безусловно, гостям Подмосковья», — отметил он.
Наградили и 360.ru, вручив ему благодарственное письмо Минстроя за помощь в реализации проекта. Замминистра Алексей Ересько подчеркнул, что перед подмосковными властями задача стоит особенно непростая — конкурировать со столицей, — однако команда губернатора Андрея Воробьева с ней справляется.
«Создание отдельного министерства благоустройства в итоге привело к тому, что москвичи едут отдыхать в подмосковные парки», — добавил он.
За 2024 год в Подмосковье облагородили более 90 территорий — и это не предел. В следующем году планируется открыть центральный парк в Ивантеевке, Кучинский лесопарк в Балашихе и многие другие объекты.