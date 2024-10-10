Министр Силуанов: БРИКС начал работу над созданием перестраховочной компании

БРИКС начал работать над созданием своей перестраховочной компании, которая будет функционировать вне зависимости от каких-либо политических ограничений. Об этом RT Arabic сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
«Видим необходимость обеспечения услугами страхования наших торговых связей, чтобы у нас была собственная мощная система страхования», — сказал он.
Задача страны и организации в целом, по словам Силуанова, заключается в создании собственной независимой системы, которая должна основываться на современных технологиях. Такая система должна работать на удовлетворение потребностей наших экономик, добавил министр.
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