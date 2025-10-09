Министр энергетики Цивилев рассказал о контроле поставок топлива в Курскую область

Власти намерены взять под контроль ситуацию с поставками топлива в Курскую область. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев.

По словам политика, сейчас все федеральные заправки на территории региона имеют достаточный запас бензина, стоимость топлива повышают лишь некоторые небольшие компании.

«Со своей стороны принимаем все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку по топливу. Она находится под нашим контролем», — подчеркнул глава Минэнерго.

Цивелев также добавил, что подготовка области к зимнему сезону выполнена в полном объеме.