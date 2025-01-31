Милонова обязали выплатить 150 тысяч рублей жительнице Горловки

Суд в Петербурге обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей юристу из Горловки

Депутата Госдумы Виталия Милонова обязали выплатить 150 тысяч рублей ложно обвиненной им в связях со Службой безопасности Украины юристу из Горловки Ирине Воскобойниковой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Заседание по делу прошло в Кировском районном суде. Воскобойникова обратилась с требованием о том, чтобы распространенную депутатом информацию о ней признали клеветой.

Милонов на своей странице в социальной сети называл женщину изменником Родины и писал о якобы ее работе на спецслужбы Украины. Юрист потребовала удалить порочащие ее сообщения и заплатить ей миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Суд признал опубликованную Милоновым информацию ложной и обязал его опровергнуть эти сведения в Telegram-канале. Требования о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично. С депутата взыскали 150 тысяч рублей.

Конфликт между жительницей Горловки и депутатом Госдумы возник в 2023 году. Тогда Виталий Милонов обвинил активистку местного отделения партии ЛДПР Воскобойникову в работе на ВСУ. В интервью 360.ru он заявил, что женщина публиковала в Сети персональные данные военных, номера телефонов командования и адреса расположения ВС России.