Мигрантов могут обязать покупать полисы ДМС при въезде в Россию

Депутаты фракции «Новые люди» предложили ввести обязательное добровольное медицинское страхование (ДМС) для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию. С соответствующим запросом к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратилась депутат Сардана Авксентьева, с документом ознакомился 360.ru.

В обращении авторы отметили, что по данным МВД России, к концу 2024 года в стране находились более 740 тысяч иностранцев без законных оснований, а всего ежегодный въезд превышает 10 миллионов человек. Такая миграционная нагрузка серьезно влияет на систему здравоохранения.

«Ежегодно более пяти миллионов иностранных граждан обращаются за медицинской помощью в российских учреждениях», — отмечается в документе.

Большинство пациентов приезжают из стран Центральной Азии и Казахстана.

Сейчас экстренная помощь оказывается бесплатно, а расходы покрывают региональные бюджеты. Депутаты считают, что введение полисов ДМС снизит нагрузку на государственные клиники.

«Наличие полиса ДМС станет одним из условий для легального пребывания в России», — подчеркнула Авксентьева.

По ее мнению, это перераспределит затраты между работодателями и мигрантами.

Министерство здравоохранения должно проработать инициативу совместно с другими ведомствами. Если предложение поддержат, новые правила могут вступить в силу в ближайшее время.

Ранее RT сообщил, что на границе России с 30 июня стартует эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев без визы. Собирающимся въехать в Россию предлагается предварительно добровольно пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации.