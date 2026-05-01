Медведев вспомнил, как детские сады превращали в бизнес-центры в 90-е

Недобросовестные предприниматели выкупали помещения детских садов под офисы в России в 90-е годы. Об этом вспомнил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, политик назвал таких бизнесменов «какими-то чертями», как сообщило РИА «Новости» .

В процессе разговора с сотрудниками учреждения среди прочего обсуждался дефицит мест в яслях.

Дмитрий Медведев затронул эту тему на встрече с медицинскими сотрудниками в Санкт-Петербурге. В ходе рабочей поездки председатель партии «Единая Россия» вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой осмотрел Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова.

Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают.

Политик пояснил, что многие коммерсанты скупали такие здания по крайне низкой цене. Это позволяло получать им быструю прибыль в своем бизнесе. Такие действия привели к утрате существовавшей инфраструктуры.

Медведев объяснил, что государству потребовалось много усилий на возрождение утраченных мощностей после того, как экономическая ситуация в стране начала стабилизироваться. Власти, как добавил политик, до сих пор продолжают бороться с последствиями той ситуации.

В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют около 50 детских садов. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.