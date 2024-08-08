Зампред Совбеза Медведев: Россия закончит СВО победой, как и конфликт в Грузии

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел параллели между спецоперацией на Украине и конфликтом с Грузией в 2008 году, подчеркнув, что все так же закончится победой России. Пост об этом политик опубликовал в своем Telegram-канале .

«Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору. За спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию», — напомнил он.

Тогда ВС РФ за пять дней быстро и жестко наказали «оборзевших националистов», продолжил Медведев, подчеркнув, что российские силы защитили от врага население Абхазии и Южной Осетии. Так у новых государств появилась возможность развиваться при поддержке России

«Нынешняя военная операция закончится такой же безусловной победой России», — предупредил зампред СБ.