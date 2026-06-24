Медведев назвал ценность соглашения с украинскими властями условной
Ценность соглашения с нынешними украинскими властями весьма условна из-за нелегитимности органов власти. Об этом на полях XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его процитировало РИА «Новости».
Большинство органов власти на Украине исчерпали свою компетенцию, подчеркнул Медведев. В стране нет власти, она разрушена, отметил российский чиновник.
«Ценность такого рода соглашения весьма и весьма условна», — заявил Медведев.
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XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
Медведев подчеркнул, что России не с кем договариваться на Украине. При этом он отметил, что при желании можно найти юридический способ зафиксировать договоренности.
Ранее Медведев назвал нацистами экс-президентов Украины Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко после их отказа от ордена «Белого орла». Владимир Зеленский тоже доказал свою 100%-ную причастность к нацизму, считает зампред Совбеза.