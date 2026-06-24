Ценность соглашения с нынешними украинскими властями весьма условна из-за нелегитимности органов власти. Об этом на полях XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его процитировало РИА «Новости» .

Большинство органов власти на Украине исчерпали свою компетенцию, подчеркнул Медведев. В стране нет власти, она разрушена, отметил российский чиновник.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

Медведев подчеркнул, что России не с кем договариваться на Украине. При этом он отметил, что при желании можно найти юридический способ зафиксировать договоренности.

Ранее Медведев назвал нацистами экс-президентов Украины Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко после их отказа от ордена «Белого орла». Владимир Зеленский тоже доказал свою 100%-ную причастность к нацизму, считает зампред Совбеза.