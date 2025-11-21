Медведев на призыв Зеленского к украинцам пошутил о золотом унитазе Миндича

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «политических игрищах», которые устроили депутаты Верховной рады на фоне коррупционного скандала, и призыв прекратить «срач» насмешили заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Свой ироничный комментарий он опубликовал в мессенджере MAX .

«Чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал Медведев.

Так он намекнул, что Зеленский всячески пытается отстраниться от своего бывшего бизнес-партнера, который стал главным фигурантом коррупционного расследования.

Украинский лидер в ходе обращения к согражданам заявил, что страна переживает самый сложный и тяжелый момент в своей истории.

По его словам, сейчас речь идет о выборе потери ключевого партнера или национального достоинства. Так он оценил полученное от американской делегации мирное предложение.

Зеленский добавил, что также просит депутатов остановить раскол Верховной рады, возникший на фоне коррупционного скандала, и подчеркнул, что возникший «срач» необходимо прекратить.