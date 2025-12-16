Матвиенко выступила за изменение поддержки семей для роста рождаемости

Меры поддержки семей и повышения рождаемости, касающиеся обеспечением жилья, необходимо пересмотреть. Об этом на заседании Совета законодателей заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она пояснила, что льготная семейная ипотека не оказала достаточного эффекта на повышение рождаемости, не улучшила условия для жизни семей с детьми, а привела к формированию пузыря необеспеченных кредитов и росту цен на недвижимость.

«Программа потому и получила название семейной, что была призвана повысить рождаемость и улучшить условия для жизни семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки не способствуют достижению этих целей», — привела слова Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

Спикер верхней палаты парламента добавила, что также важно остановить массовый приток в столичные агломерации.

«Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи», — пояснила Матвиенко.

Она призвала губернаторов внимательно изучить и другие инструменты для обеспечения семей жильем, которые предложили профильные экспертные структуры. В их числе — арендные квартиры, возведение частных домов и партнерское финансирование строительства, которое пока реализуется в рамках пилотного проекта.

Также спикер Совета Федерации призвала регионы заняться модернизацией городской инфраструктуры, начиная от ремонта систем ЖКХ и заканчивая строительством социальных объектов.

«Быстрых решений нет. Но давайте начнем по‑настоящему менять подходы», — призвала участников заседания Матвиенко.

Она добавила, что с этого года регионы получили право на казначейские кредиты для финансирования работ в сфере ЖКХ. Срок погашения займов составляет 15 лет, а ставка — всего 3%.

С февраля этого года выдачу льготной ипотеки ужесточили. Теперь каждая семья может получить только один заем и только при условии совместного оформления супругами. Кроме того, купленное жилье можно продать лишь после нескольких лет владения.