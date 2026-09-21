Матвиенко указала на неспособность Запада разобщить россиян

Матвиенко: итоги выборов показали, что Запад не сумел разобщить россиян

Идея Запада нанести России стратегическое поражение, разобщив страну изнутри, безнадежно обречена. На это указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , оценив предварительные итоги выборов.

«Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадежно обречена», — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что подобная идея всегда жила только в больном русофобском сознании правящей евроатлантической верхушки.

Главным и неоспоримым итогом прошедших выборов спикер Совфеда назвала высочайшее самоуважение общества. Об этом говорят и данные по активности избирателей, и убедительная победа конструктивных сил.

«В условиях запредельного внешнего давления, агрессивных действий противника, невиданных кибератак россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю», — сказала Матвиенко.