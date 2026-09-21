Матвиенко указала на неспособность Запада разобщить россиян
Матвиенко: итоги выборов показали, что Запад не сумел разобщить россиян
Идея Запада нанести России стратегическое поражение, разобщив страну изнутри, безнадежно обречена. На это указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, оценив предварительные итоги выборов.
«Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадежно обречена», — подчеркнула она.
Матвиенко добавила, что подобная идея всегда жила только в больном русофобском сознании правящей евроатлантической верхушки.
Главным и неоспоримым итогом прошедших выборов спикер Совфеда назвала высочайшее самоуважение общества. Об этом говорят и данные по активности избирателей, и убедительная победа конструктивных сил.
«В условиях запредельного внешнего давления, агрессивных действий противника, невиданных кибератак россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю», — сказала Матвиенко.