Матвиенко предложила наказывать чиновников за отписки на запросы

Пустые ответы региональных чиновников на запросы сенаторов о ситуации в регионах недопустимы. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так она отреагировала на жалобу сенатора от Томской области Виктора Кресса, который обратился к закончившему выступление в рамках правительственного часа министру транспорта Роману Старовойту.

Кресс пояснил, что запрашивал у ведомства нюансы о перевозке льготных категорий грузов, но получил невнятный ответ, который публично зачитал.

«За такие ответы надо нам или штрафовать чиновников, или депремировать. Вот зачем заниматься такой пустой перепиской? Напишите на понятном языке, ответьте на конкретный вопрос. Зачем запутывать, зачем уходить от ответственности, зачем уходить от принятия решений?» — возмутилась Матвиенко.

Председатель Совета Федерации призвала сенатора не стесняться и назвать фамилию чиновника публично, подчеркнув, что опасаться нечего, так как она выступает «непротекаемой крышей» для всех парламентариев.

В конце декабря с инициативой вдвое увеличить штрафы для депутатов и чиновников за хамство в адрес россиян и игнорирование их запросов выступил член думской фракции «Новые люди» Владимир Плякин. Он подчеркнул, что часто получает сообщения от избирателей с жалобами, что их запросы в адрес чиновников остаются без ответа или они получают бессвязные отписки.