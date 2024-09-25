Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Совет Федерации на пленарном заседании в среду единогласно избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.

Матвиенко занимает свой пост с 2011 года. С 5 октября 2003 по 22 августа 2011 она занимала пост губернатора Санкт-Петербурга.

Сенатор является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2017 году ее удостоили званием почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Ранее Матвиенко рассмешила участников IV Евразийского женского форума анекдотом про женщин, которые просидели в одной камере 10 лет в тюрьме.

Также сенатор рассказывала, как ее пытались развести телефонные мошенники, но каждый раз терпели неудачу. Матвиенко заявляла, что преступники постоянно придумывают новые способы обмана и пытаются обманывать даже высокопоставленных политиков.