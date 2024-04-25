Матвиенко опровергла слухи о «закручивании гаек» в России | 360°

Власть 25 апреля 2024, 08:38 Матвиенко опровергла слухи о «закручивании гаек» в России Матвиенко: возвращение к тоталитарному государству невозможно РИА «Новости»

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У российского руководства нет планов по «закручиванию гаек» после террористического акта в «Крокус Сити Холле», государство настроено на развитие. Об этом РИА «Новости» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочу сказать, что у руководства страны нет планов по закручиванию гаек. Это слишком недопустимая эмоциональная оценка. Недопустимо возвращение к тоталитарному государству, невозможно. У нас есть такой исторический опыт и мы помним, как долго избавлялись от последствий. Россия нацелена на развитие», — заявила она.

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Матвиенко добавила, что разговоры о «закручивании гаек» вбрасываются специально внешними силами. При этом она напомнила, что обеспечение безопасности граждан является ключевой вещью для любой страны.

«Однако важные государственные решения нельзя принимать под давлением. Нам нужно создать свободные условия развития экономики, для творческой интеллигенции, малого и среднего бизнеса. Так что закручивания гаек не будет, не беспокойтесь», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Ранее Матвиенко предрекла суровое наказание всем причастным к теракту в «Крокусе».