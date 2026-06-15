Работа «Единой России» над новой народной программой вызывает реальный отклик у людей, об этом говорит количество поступивших предложений — почти два миллиона, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета.

В числе основных вопросов, которые поднимают жители, Дмитрий Медведев обозначил демографию, кадровые проблемы, повышение жилищной и транспортной доступности, внешнеэкономические темы, технологическое развитие, вопросы идеологии и безопасности.

Первым из них с точки зрения значимости, по его словам, является демография — об этом неоднократно говорил глава государства, коллеги из Правительства этому тоже уделяют много внимания, пояснил Дмитрий Медведев.

«Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть, по сути, нашему будущему. Надо сказать прямо: партия уже достаточно давно этим занимается, при этом все шло нарастающим итогом», — отметил он.

Повышение жилищной и транспортной доступности — вторая по популярности тема предложений в новую Народную программу «Единой России».

«Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура», — сказал председатель партии.

Он также обратил внимание, что Россия должна развиваться даже в условиях беспрецедентного давления извне.

«Мы с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится. Нужно делать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, а наши граждане имели достойное качество жизни», — отметил Дмитрий Медведев.