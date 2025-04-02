Лимиты по выпуску банковских карт предложили ввести в России

Генпрокуратура направила в Совбез предложения о регулировании работы риелторов, с помощью которых мошенники быстро продают недвижимость. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов во время выступления с отчетом в Совете Федерации.
«Считаю необходимым ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — процитировало его слова РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Нововведение защитит россиян от аферистов и усилит контроль за финансовыми операциями. Согласно закону, сотрудники банков, госорганов и операторов связи не должны общаться с клиентами через иностранные мессенджеры.
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