Лихачев рассказал о контроле Путина над ядерным щитом России

Президент России Владимир Путин лично контролирует поддержание боеготовности ядерного арсенала и разработку новых видов оружия. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе лекции на площадке общества «Знание», сообщило РИА «Новости» .

Ключевая задача Росатома — обеспечение ядерного щита страны.

«Президент лично курирует создание и оружия на новых физических принципах, и поддержание боеспособности наших действующих решений», — сказал Лихачев.

Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что политика западных стран в ядерной сфере угрожает безопасности России и может привести к вооруженному конфликту между ядерными державами. По его мнению, Запад затеял опасную игру в ядерной сфере.