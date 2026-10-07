Life воссоздал петербургский маршрут Владимира Путина

К 74-летию Владимира Путина Life.ru воссоздал маршрут по Санкт-Петербургу, связанный с ключевыми этапами его жизни до переезда в Москву. В него вошли семь адресов — от роддома, где будущий президент появился на свет, до Смольного.

Он начинается в роддоме № 6 на улице Маяковского, где 7 октября 1952 года родился будущий президент, и включает дом № 12 в Басковом переулке, где жила его семья.

Ключевым этапом стала учеба на юридическом факультете ЛГУ на Васильевском острове, после которой в 1975 году Путин начал работу в органах госбезопасности на Литейном проспекте, 4. В 1990-х годах он работал в мэрии города, а в 1996 году переехал в Москву.