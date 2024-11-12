Редакция LIFE doc выпустила фильм о союзе России и Кубы

Редакция LIFE doc выпустила новый фильм из цикла «Новый мир» , посвященный партнерским связям России и Кубы. Лента раскрывает исторические, экономические и культурные аспекты взаимоотношений двух государств.

«На Кубе в советское время было много совместных проектов, которые обладали коммерческим потенциалом. Была построена огромная линия научно-технологического сотрудничества: в Томске, в Гаване делали вакцины — конечно, таким не стоило разбрасываться. На Кубу сейчас, несмотря на американские санкции, идет европейский бизнес. А уж если европейцам есть тут что делать, то нам с таким историческим багажом почему не делать то же самое — тем более есть на что опираться», — отметил журналист Сергей Брилев.

Сейчас страны имеют множество совместных проектов и инициатив. Одна из них касается модернизации старейшего металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» в Гаване.

Предприятие реконструировали еще силами Советского Союза. В 2023 году был завершен первый этап нового обновления завода за счет кредитных средств РФ с привлечением российских специалистов.

Кроме того, Россия и Куба намерены подписать соглашение о сотрудничестве до 2030 года в торгово-экономической и научно-технической сферах.

«Новый мир» — документальный проект LIFE doc при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В нем освещаются отношения России и государств-партнеров: Китая, Бразилии, Индии, Сербии, ЮАР, Белоруссии, Кубы, Туниса, ОАЭ, Индонезии и Египта.