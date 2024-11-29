Лавров заявил, RT и Sputnik могут предлагать аудитории непредвзятый анализ событий

RT и Sputnik доказали на практике, что могут предлагать непредвзятый анализ событий и доносить до аудитории объективную информацию. Такое мнение в беседе с RT высказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

По его словам, еще задолго до российско-украинского конфликта у RT время от времени возникали проблемы с аккредитацией в Европе.

«Много лет назад возникла проблема с получением журналистами этих СМИ аккредитации в Елисейском дворце в Париже. И задолго до украинских событий, когда у нас были, в общем-то, рабочие отношения с западными коллегами», — сказал министр во время выступления на посольском круглом столе об урегулировании украинского кризиса.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснял это тем, что RT и Sputnik не СМИ, а инструменты пропаганды, напомнил Лавров.