Лавров заявил об отходе России от термина «недружественные страны»

Россия стремится отказаться от использования термина «недружественные страны», заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке конкурса «Интервидение». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Постепенно отходим от термина „недружественные страны“, хотя в законодательстве он остается», — сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о высказывании президента Владимира Путина, который отмечал, что у России нет недружественных стран — есть лишь правительства, проводящие недружественную политику по отношению к Москве.

На Восточном экономическом форуме Путин также отметил, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми, кто готов развивать связи. Он подчеркнул: страна открыта к взаимодействию со всеми государствами, но в первую очередь с партнерами и друзьями. Путин добавил, что расширение сотрудничества с АТР и Глобальным Югом не связано с политической конъюнктурой.