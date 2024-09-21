Лавров предупредил союзников Украины о наличии у РФ серьезных вооружений

У России на вооружении есть такие виды оружия, применение которых грозит последствиями для украинских кураторов за рубежом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Sky News Arabia .

«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, [применение] которых будет иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима», — сказал он.

Министр предупредил, что техника находится в состоянии полной боевой готовности.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова ответить на учения НАТО в Арктике. Он отметил, что в случае необходимости государство намерено отстаивать свои интересы в военном, военно-техническом и политическом плане. Также дипломат напомнил, что интерес к Арктике проявляют такие партнеры как Индия и Китай. С ними у РФ много проектов, в том числе совместных.